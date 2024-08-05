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Olimpiyatlarda güreş müsabakaları ne zaman?

2024 Yaz Olimpiyatlarındaki güreş etkinlikleri, Paris kentindeki Grand Palais Éphémère'de düzenlenecek. Oyunlarda 291 güreşçinin on sekiz farklı sıklette yarışması bekleniyor. Erkekler hem serbest stil hem de grekoromen müsabakalarında yarışırken, kadınlar sadece serbest stilde katılacak ve toplamda on sekiz altın madalya verilecek. Peki, Olimpiyatlarda güreş müsabakaları ne zaman?

Olimpiyatlarda güreş müsabakaları ne zaman?

Türkiye, olimpiyat oyunlarında kazandığı madalyaların yarısından fazlasını "ata sporu" güreşte elde etti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11 güreşçiyle temsil edilecek Türkiye, olimpiyatlarda daha önce aldığı 104 madalyanın 66'sını bu branşta kazandı.

MÜSABAKALARI NE ZAMAN?

2024 Yaz Olimpiyatlarındaki güreş etkinlikleri, 5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında, oyunların düzenlendiği yer olan Fransa'nın Paris kentindeki Grand Palais Éphémère'de organize edilecek.

İLK MADALYA GÜREŞTE

Türkiye'nin olimpiyatlarda aldığı ilk madalya güreşten geldi.

İlk 4 olimpiyatta madalya kazanamayan Türkiye, dereceye ilk kez Berlin 1936 Olimpiyatları'nda girdi.

Londra 1908'de Osmanlı İmparatorluğu'nu temsilen katılan Aleko Mulos ile başlayan Türkiye'nin olimpiyat yolculuğunda ilk madalya, Berlin 1936'da üçüncülük elde eden güreşçi Ahmet Kireççi ile geldi. İlk altın madalya ise yine aynı olimpiyatta güreşçi Yaşar Erkan tarafından kazanıldı.

Türkiye, olimpiyatlarda güreşte 29 altın madalya elde ederken 18 gümüş, 19 da bronz madalya aldı.

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