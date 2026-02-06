Olimpiyatlarda zehirlenen Finlandiya milli takımının maçı ertelendi
06.02.2026 01:57
Reuters
AA
Kış Olimpiyatları'nda Gıda zehirlenmesi yaşayan Finlandiya Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı'nın Kanada'yla oynayacağı maç ertelendi.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Finlandiya Kadın Buz koheyi Milli Takımı'nın Kanada ile karşı karşıya geleceği A grubu maçı ertelendi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, ertelemenin nedeni olarak Finlandiya Milli Takımı oyuncularında gıda zehirlenmesiyle ilişkili norovirüs saptanması olduğu belirtildi. Maçın, 12 Şubat Perşembe günü oynanacağı açıklandı.