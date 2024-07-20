Olimpiyatların en başarılısı Michael Phelps: 23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya!

Olimpiyat oyunları tarihinde en fazla madalya kazanan sporcular sıralamasında ABD'li yüzücü Michael Phelps, ilk basamakta yer alıyor.



Sydney 2000'de ilki olmak üzere toplamda 5 olimpiyata katılma başarısı gösteren Phelps, 23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla yaz olimpiyat oyunlarının en çok ilk 3'e giren ismi oldu.



Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları'nda 8 altın madalya elde eden 1985 doğumlu ABD'li yüzücü, bu başarısıyla aynı zamanda, bir olimpiyatta en fazla altın madalya kazanan sporcu ünvanını da elde etti.



ABD'li yüzücü, 23 altın madalyayla oyunlar tarihinde kürsünün birinci basamağına en çok çıkan sporcu ünvanına da erişti.



Phelps, 2004 Atina'da 6 altın ve 2 bronz, 2008 Pekin'de 8 altın, 2012 Londra'da 4 altın ve 2 gümüş madalya kazanmayı başardı.



ABD'li yüzücü, 2016 Rio'da ise madalya koleksiyonuna 5 altın ve 1 gümüş madalya daha ekledi.



Phelps, toplamda kazandığı 23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla geçilmesi zor bir rekor kırdı.



LATYNİNA, İKİNCİ SIRADA



SSCB'li kadın cimnastikçi Larissa Latynina, 1956-1964 yılları arasında katıldığı 3 olimpiyatta 9 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla Phelps'in ardından ikinci sırada yer aldı.



Latynina, bu 18 madalyanın 14'ünü bireysel, 4'ünü de SSCB takımının sporcusu olarak kazandı.



Fin atlet Paavo Nurmi 9 altın ve 3 gümüş, ABD'li yüzücü Mark Spitz de 9 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla sıralamada kendilerine yer buldu.

