Ölümle tehdit ediliyordu: Rosario Central'den Di Maria açıklaması

Son olarak Arjantin ile Copa Amerika şampiyonluğuna uzanan Di Maria'nın gelecek sezon hangi takıma imza atacağı merak ediliyor.

Arjantin ekibi Rosario Central'in de teklif yaptığı yıldız oyuncu için kulüp başkanından resmi açıklama geldi.

"GÜVENLİK GARANTİLERİ OLDUĞUNU HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"



Rosario Central Başkanı Gonzalo Belloso, "Di Maria'nın dönüşü hepimiz için bir hayaldi, benim için bile Central'ın başkanı olmadan çok önce başlamıştı. Onunla Cumartesi günü öğleden sonra iletişim kurduk ve bana artık geri dönmeyeceğini çünkü kendisi ve ailesi için güvenlik garantileri olduğunu hissetmediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORDU



Arjantinli futbolcu daha önceden futbolu ülkesinde bırakmak istediğinin sinyallerini verse de, Rosario taraftarı tarafından ölümle tehdit edilmişti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında iki silahlı adam bir benzin istasyonuna tabancayla ateş açarak "Di Maria, seni bekliyoruz, İmza: Los Rosarinos" yazılı bir tehdit notu bırakmıştı.

Arjantinli yıldızın ismi transferde Beşiktaş'la da anılmıştı.

Son olarak Benfica formasıyla 48 resmi maça çıkan Di Maria, bu mücadelelerde 17 gol atıp, 15 asistlik performans sergiledi.