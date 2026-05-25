Olympiakos 4'üncü kez Euroleague şampiyonu

Atina'daki EuroLeague Dörtlü Final şampiyonluk maçında Real Madrid'i 92-85 yenen Yunanistan ekibi Olympiakos , 4'üncü defa kupayı müzesine götürdü.

Organizasyondaki ilk maçta Fenerbahçe Beko'ya, finalde ise Real Madrid'e üstünlük kuran Yunanistan temsilcisi; 1997, 2012 ve 2013'ün ardından şampiyonluğa ulaşarak 13 yıllık özleme son verdi. EuroLeague'de en çok şampiyonluk kazanan takım olarak öne çıkan Real Madrid ise ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. 11 şampiyonluğu bulunan İspanya temsilcisi, 11 kez ikinci oldu.

EN BÜYÜK RAKİBİNİN SAHASINDA ZAFER KAZANDI

Olympiakos, ezeli rakibi Panathinaikos'un sahasında EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı. Yunanistan ekibi, Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Telekom Center'da Avrupa Ligi kupasını kaldırarak taraftarına büyük mutluluk yaşattı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde ilk kez normal sezonu lider tamamlayan takım şampiyonluğa ulaştı.

FENERBAHÇE YASAL YOLLARA BAŞVURUYOR

Öte yandan Fenerbahçe, Olympiakos'a mağlup olduğu olaylı maçta yaşanan organizasyon kaynaklı sorunlarla ilgili harekete geçti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, mağdur olan taraftarlarının haklarının takipçisi olacaklarını söyledi.

"Büyük Fenerbahçe taraftarı, Atina’da yaşananlar, sahadaki sonuçtan çok daha derin bir yara açtı. Kapıda bekleyen, ailesinden ayrılan, hakkı olan koltuğa ulaşamayan, takımının yanında olmak isterken mağdur edilen hiçbir taraftarımız bunu hak etmedi." diyen Ciritci, şu ifadeleri kullandı: "Euroleague gibi Avrupa’nın en köklü spor organizasyonlarından birinin Atina’da böyle bir organizasyon yapacağını tahmin edemedik. Eksiklerimizi saklamayacağız. Özeleştirimizi samimiyetle yapacağız. Ama şunu bilin: Bu sevdayı da, bu emeği de, bu hakkı da sahipsiz bırakmayacağız. Yaşanan tüm mağduriyetlerin sonuna kadar takipçisi olacak, gerekli tüm yasal yollara başvuracağız."