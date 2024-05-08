Olympiakos-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olympiakos-Aston Villa maçına geri sayım başladı. Yunanistan'ın Olympiakos takımı ilk maçı 4-2 kazandığı yarı final rövanşında İngiltere ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda yapılacak mücadelenin tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak ediliyor. İşte, Olympiakos-Aston Villa maçının ayrıntıları...
OLYMPIAKOS-ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Olympiakos-Aston Villa maçı, 9 Mayıs Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak.
Müsabaka, EXXEN'de canlı yayınlanacak.
UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Uefa Avrupa Konferans Ligi