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Olympiakos-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde Club Brugge-Fiorentina ve Olympiakos-Aston Villa maçları yapılacak. Futbolseverler de maçların ayrıntılarına odaklandı. Peki, Olympiakos-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olympiakos-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olympiakos-Aston Villa maçına geri sayım başladı. Yunanistan'ın Olympiakos takımı ilk maçı 4-2 kazandığı yarı final rövanşında İngiltere ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda yapılacak mücadelenin tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak ediliyor. İşte, Olympiakos-Aston Villa maçının ayrıntıları...

OLYMPIAKOS-ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olympiakos-Aston Villa maçı, 9 Mayıs Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak.

Müsabaka, EXXEN'de canlı yayınlanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanacak.

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