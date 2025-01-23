Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi'nde zirve mücadelesi

Olympiakos-Fenerbahçe Beko Euroleague maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Euroleague'de oynanan son 4 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u deplasmanda yenmek ve galibiyet serisini 5 maça yükseltmek istiyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.



Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.15'te başlayacak. Kritik maç S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

