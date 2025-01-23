Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi'nde zirve mücadelesi
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda güçlü Yunan temsilcisi Olympiakos ile parkede mücadele edecek. Euroleague'de geride kalan 22 haftada 14 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, ikinci sırada yer alıyor. Olympiakos ise ligin ilk sırasında yer alıyor. Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u parkede yenmek ve zirve mücadelesine ortak olmak istiyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Olympiakos-Fenerbahçe Beko Euroleague maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Euroleague'de oynanan son 4 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u deplasmanda yenmek ve galibiyet serisini 5 maça yükseltmek istiyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.15'te başlayacak. Kritik maç S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan ve bir maçı eksiği olan sarı-lacivertliler, 14 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.
Ligde 7 maçlık galibiyet serisi bulunan Yunanistan temsilcisi ise 16 galibiyet, 6 mağlubiyet ile puan cetvelinin ilk sırasında bulunuyor.
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