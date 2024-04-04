Olympiakos-Fenerbahçe çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe'de maç tarihi araştırmaları başladı. Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmaları iki maç üzerinden rövanş usulü oynanacak. Pek çok futbolseverler bu kritik maçın tarihine odaklandı. İşte, Olympiakos-Fenerbahçe çeyrek final maçı tarihi...



OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos takımı olmuştu.



Olympiakos ile Fenerbahçe eşleşmesinde ilk mücadele, 11 Nisan Perşembe günü rövanş maçı ise 18 Nisan’da oynanacak.



FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Olympiakos maçının hazırlıklarına başladığı aktarıldı.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi.



Diğer futbolcuların ise koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları üzerinde durduğu kaydedildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı bildirildi.



Fenerbahçe Kulübünde başkan vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu.