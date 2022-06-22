Olympiakos, Georgios Bartzokas'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, başantrenör Georgios Bartzokas'ın sözleşmesini uzattı.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.06.2022 - 10:24

Olympiakos, Georgios Bartzokas'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı

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Olympiakos mevcut başantrenör Georgios Bartzokas ile yola devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bartzokas, Olympiakos ile 2013'te THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra Lokomotiv Kuban, Barcelona ve Khimki'de görev yapmıştı.

Olympiakos'un başına 2020'de tekrar geçen Yunan başantrenör, geride kalan sezon takımıyla ligi şampiyonluğu yaşadı, THY Avrupa Ligi'nde ise Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.

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