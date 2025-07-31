Olympiakos ve Atletico olmadı, Tadic'in yeni adresi şaşırttı: "Tarihi sözleşme"

Fenerbahçe'ye iki yıl önce gelen ve takım kaptanlarından biri olan Dusan Tadic, geride kalan sezonun ardından takımdan ayrılmıştı.



Sarı-lacivertlilerdeki performansıyla dikkat çeken Sırp futbolcunun hangi takıma gideceği merak konusu olmuştu.



Olympiakos, Atletico Madrid ve Panathinaikos gibi takımlarla adı anılan tecrübeli futbolcu için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

"HER KONUDA ANLAŞILDI"



Mondo'nun haberine göre Kızılyıldız, Dusan Tadic ile her konuda anlaşmaya vardı. Haberin devamında Tadic'in görüşmeler için ülkesi Sırbistan'a gittiği ve bir aksilik olmaması durumunda resmi imzayı atacağı belirtildi.