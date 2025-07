Olympiakos ve Atletico olmadı, Tadic'in yeni adresi şaşırttı: "Tarihi sözleşme"

"HER KONUDA ANLAŞILDI" Mondo'nun haberine göre Kızılyıldız, Dusan Tadic ile her konuda anlaşmaya vardı. Haberin devamında Tadic'in görüşmeler için ülkesi Sırbistan'a gittiği ve bir aksilik olmaması durumunda resmi imzayı atacağı belirtildi.

Deneyimli oyuncunun, Kızılyıldız'ın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lech Poznan ile oynayacağı maçta forma giymesinin beklendiği ifade edildi.



Ayrıca haberde Kızılyıldız'ın Dusan Tadic'e tarihi bir sözleşme teklif ettiği ve daha önce kulüpte bu maaşa imza atan hiç kimsenin olmadığı vurgulandı.



Tadic'in net 2 milyon euro kazanacağı ve bonuslar dahil edildiğinde elde edeceği paranın daha da artacağı aktarıldı.

Öte yandan kontratta 9 farklı bonusun yer aldığı yazılırken, adı geçen maddeler şöyle sıralandı:



- Şampiyonlar Ligi'ne katılım 200.000 euro (net)

- Şampiyonlar Ligi'nde her puan için - 30.000 euro

- Şampiyonlar Ligi'nde her gol veya asist için - 5.000 euro

- Şampiyonlar Ligi play-off'ları ile Avrupa Ligi'ne katılım - 50.000 euro

- Avrupa Ligi'nde her puan için bonus - 5.000 euro

- Avrupa Ligi'nde her gol veya asist için - 5.000 euro

- Sırbistan şampiyonluğu - 30.000 euro

- Sırbistan Kupası şampiyonluğu - 10.000 euro

- Sırbistan'daki müsabakalarda her gol veya asist için - 5.000 euro