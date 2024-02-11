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Olympiakos'ta Jose Mendilibar dönemi resmen başladı

Yunanistan ekiplerinden Olympiakos, Carlos Carvalhal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Jose Luis Mendilibar'ı getirdi.

Olympiakos'ta Jose Mendilibar dönemi resmen başladı

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos, teknik direktörlük görevine Jose Luis Mendilibar'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta Carlos Carvalhal ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine 62 yaşındaki Mendilibar'ın getirildiği kaydedildi.

Türkiye'de de bir dönem görev yapan Carvalhal'a Aralık 2023'te kulübeyi emanet eden Yunan ekibi, 11 maçta alınan 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonrasında Portekizli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Mendilibar son olarak La Liga ekiplerinden Sevilla'yı çalıştırmış, çıktığı 30 resmi karşılaşmada maç başına 1,47 puan ortalaması yakalamıştı.

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