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Olympiakos'ta Mendilibar gelişmesi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Yunanistan'ın Olympiakos takımı, teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın sözleşmesini uzattı.

Olympiakos'ta Mendilibar gelişmesi

Olympiakos Kulübü, 63 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Mendilibar'ın kontratının bir yıl uzatıldığını duyurdu.

Athletic Bilbao, Osasuna, Levante, Eibar, Alaves ve Sevilla gibi takımlarda çalışan tecrübeli teknik direktör, şubatta Olympiakos'un başına geçmişti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Olympiakos, Yunanistan ligi play-off'larında lider PAOK'un 4 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali rövanşında Olympiakos'u 18 Nisan Perşembe günü konuk edecek.

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