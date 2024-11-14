Ömer Toprak futbola veda etti

Milli futbolcu Ömer Toprak, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Toprak, zaferler ve mağlubiyetlerle dolu bir kariyer yaşadığı için gurur duyduğunu ve küçüklüğünden beri her şeyden çok sevdiği sporu bırakma kararı aldığını belirtti.

