Omonia nerenin, hangi ülkenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi Omonia hakkında bilgiler
28.08.2026 16:29
UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşaması kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlıların eşleştiği dikkat çekici takımlardan biri de Omonia oldu.
Omonia bir diğer adıyla Omonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (Kıbrıs) liginde mücadele eden bir futbol kulübüdür.
Lefkoşa (Nikosya) takımı olan kulüp, 4 Haziran 1948 yılında kurulmuştur. Yeşil beyaz renklere sahip olan takımın lakabı The Greens olarak biliniyor.
1948 yılında kurulan kulüp, Güney Kıbrıs futbolunun en köklü ve en çok taraftara sahip ana camialarından biri olarak öne çıkmaktadır.
OMONİA MAÇLARINI HANGİ STATTA OYNUYOR
Omonia takımı, iç saha karşılaşmalarını başkent Lefkoşa'da yer alan GSP Stadyumu'nda oynamaktadır.
AVRUPA KUPALARINDA SIKLIKLA YER ALIYORLAR
Avrupa kupalarında düzenli olarak yer alan yeşil-beyazlı ekip, iç saha maçlarında disiplinli savunma anlayışı ve fizik gücüne dayalı oyun tarzıyla dikkat çekmektedir.