NTV.COM.TR’ye geri dön

Ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Tottenham'ın yıldızı Perisic sezonu kapattı

Ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Tottenham'ın yıldızı Ivan Perisic'in sahalardan uzun süre uzak kalacağı açıklandı.

Ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Tottenham'ın yıldızı Perisic sezonu kapattı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, sakatlanan Hırvat oyuncu Ivan Perisic'in sahalardan uzun süre uzak kalacağını duyurdu.

ÖN ÇAPRAZ BAĞLARINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman sırasında sağ dizinden sakatlanan 34 yaşındaki kanat oyuncusunun, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

Ameliyat edilecek Perisic'in sezonu kapatması bekleniyor.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 129 maçta 33 gole imza atan Perisic, 2022'de transfer olduğu Tottenham'da ise 50 karşılaşmada 1 gol ve 14 asistle oynadı.

Ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Tottenham'ın yıldızı Perisic sezonu kapattı - 1
Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Haberi Görüntüle
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Spor
  • Spor&Skor
  • Ntv Spor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...