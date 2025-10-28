Onana: Buradaki hakemlerin nasıl olduğunu öğrendim

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Andre Onana, "Kramponlarımı ya da eldivenlerimi giydiğim her an kazanmak istiyorum. Çünkü günün sonunda bunun için oynuyoruz. Kazanmak için oynuyoruz ve kimseden korkmuyorum; sahaya çıktığımda ya kazanırım ya da öğrenirim. Kendimi, kaybeden biri olarak görmüyorum." dedi.



Onana, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, fakir bir aileden geldiğini belirterek, "Böyle bir ortamdan gelip bugüne kadar yaptıklarımla gurur duyuyorum. Geriye dönüp baktığımda kariyerim gerçekten harika. Bu süreçte çok inişler çıkışlar oldu ama bu aynı zamanda çok fazla öğrenme anı, çok fazla tecrübe demekti. Kamerun'dan çıkıp Barcelona'da, Ajax'ta, Inter'de, Manchester'da ve şimdi de Trabzonspor'da oynamak muhteşem. Oradan gelip bugünlere bakmak, son 10-11 yılda başardıklarımı görmek. Harika, gerçekten harika." ifadesini kullandı.



En büyük motivasyonunun ailesi olduğunu anlatan Onana, kendi ismiyle kurulan vakfında sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Öncelikle vakfımda çalışan ve bana destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar olmadan bunları başaramazdık. Vakıf yaklaşık 6-7 yıl önce, daha Ajax'ta oynadığım dönemde kuruldu. Çünkü nereden geldiğimi çok iyi biliyorum, zor bir yerdi. Gençken çok mücadele ettik, yukarıya çıkmak bizim için çok zordu. Toplumu ve şartların ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Kamerun'da büyürken, birbirimizi desteklemenin önemini öğrendim. İlk düşüncem daha çok Kamerun'daki görme engelli çocuklara yardım etmekti. Zamanla dezavantajlı topluluklardaki insanlara ücretsiz tıbbi bakım ve ameliyat sağlayan bir vakfa dönüştük. Bu benim için inanılmaz bir şey. Çünkü çok farklı çalışmalar yapıyoruz, görme engelli çocuklarla başladık ama şimdi geriye baktığınızda, sadece son 1-2 yılda binden çok operasyon gerçekleştirdik, bu muazzam. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, yetim çocukların eğitimleri ile ilgili de imkan sağlamaya çalışıyoruz. Yılın en başarılı vakfı ödülünü aldık."



"KALECİLİK POZİSYONU SON 20 YILDA DEĞİŞTİ"



Topu oyuna sokmaktaki yüksek pas isabeti ile ön plana çıkan bir kaleci olması ve Pep Guardiola'nın, "Pozisyon alıp oyun kurmak için olağanüstü bir kaleci" şeklindeki yorumuna ilişkin de Kamerunlu kaleci, şu değerlendirmede bulundu:



"Kalecilik pozisyonu özellikle son 20 yılda değişti. Bana göre de öyle çünkü kalecilerin bugün nasıl hareket ettiğine baktığınızda, yıllar öncesine kıyasla çok farklı olduğunu görebilirsiniz. Ama oyun kurulumunda en önemli şey fırsat, yani elinizdeki opsiyonlar. Takım arkadaşlarınızın size neler sunduğu. Harika ayağınız olabilir, ama eğer pas seçenekleri kapalıysa, eğer öndeki oyuncular size kolaylık sağlamıyorsa, işiniz çok zor olur. Bence bu her şeyin karışımı. Çünkü eğer topla çok oynamak isteyen bir takıma sahipseniz, kaleci için oyun kurmak daha kolaydır. Tabii ki her zaman uzun top atabilirsiniz, ama bazen takımın buna ihtiyacı olmaz."



"HAKEMLERİN NASIL OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"



Onana, "Maça çıkmadan önce iyi geldiğini düşünerek yaptığın bir şey var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Tanrıya inanıyorum, istavroz getiririm her zaman. Ama zaten motivasyonum otomatiktir. Kramponlarımı ya da eldivenlerimi giydiğim her an kazanmak istiyorum. Çünkü günün sonunda bunun için oynuyoruz. Kazanmak için oynuyoruz ve kimseden korkmuyorum, sahaya çıktığımda ya kazanırım ya da öğrenirim. Kendimi kaybeden biri olarak görmüyorum. Kazanamazsam bunu öğrenmek için bir fırsat olarak kabul ediyorum. Bir örnek vereyim, buradaki ilk maçım Fenerbahçe'ye karşı. İyi oynadık ama kazanamadık. Ama bunu kayıp olarak görmüyorum. Yine öğrendim mesela, buradaki hakemlerin nasıl olduğunu öğrendim."