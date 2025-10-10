Önce Brown şimdi ise En-Nesyri: Fenerbahçe'de sosyal medya krizi!
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, sosyal medyadaki hareketiyle dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak milli araya moralsiz giren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Milli ara sonrası Karagümrük ile karşılaşacak olan ve hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde taraftarlar, bazı futbolculara tepki göstermişti.
TEPKİLERDEN NASİBİNİ ALDI
Fenerbahçe'nin santrforu Youssef En-Nesyri, gol yollarındaki form düşüşü ve etkisiz performansı nedeniyle taraftarların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden nasibini almıştı.
VİDEOLARI KALDIRDI, 8 AYDIR PAYLAŞIM YOK
28 yaşındaki santrfor, Instagram hesabında Fenerbahçe ile alakalı tüm videolarını kaldırdı. Deneyimli futbolcunun ayrıca 8 aydır sarı-lacivertlilerle ilgili bir paylaşımda bulunmadığı da öğrenildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maçta forma giyen En-Nesyri, 5 gol-1 asistlik bir performans sergiledi.
BROWN'DAN DA BENZER HAREKET
Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown, Samsunspor maçı sonrasında gelen yoğun eleştiri sonrası sosyal medya hesabındak, tüm fotoğrafları kaldırmıştı.
İngiliz futbolcunun Dinamo Zagreb ve Samsunspor maçlarının ardından gelen ağır tepkilerle bu hareketi gerçekleştirdiği iddia edildi.
- Archie Brown
- Youssef En-Nesyri
- Fenerbahçe