NTV.COM.TR

Önce Brown şimdi ise En-Nesyri: Fenerbahçe'de sosyal medya krizi!

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, sosyal medyadaki hareketiyle dikkat çekti.

Önce Brown şimdi ise En-Nesyri: Fenerbahçe'de sosyal medya krizi!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak milli araya moralsiz giren 'de hareketli günler yaşanıyor.

Milli ara sonrası Karagümrük ile karşılaşacak olan ve hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde taraftarlar, bazı futbolculara tepki göstermişti.

TEPKİLERDEN NASİBİNİ ALDI

Fenerbahçe'nin santrforu Youssef En-Nesyri, gol yollarındaki form düşüşü ve etkisiz performansı nedeniyle taraftarların sosyal medyada gösterdiği tepkilerden nasibini almıştı.

Önce Brown şimdi ise En-Nesyri: Fenerbahçe'de sosyal medya krizi! - 1 Youssef En-Nesyri, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a karşı attığı gol sonrası böyle sevinmişti.

VİDEOLARI KALDIRDI, 8 AYDIR PAYLAŞIM YOK

28 yaşındaki santrfor, Instagram hesabında ile alakalı tüm videolarını kaldırdı. Deneyimli futbolcunun ayrıca 8 aydır sarı-lacivertlilerle ilgili bir paylaşımda bulunmadığı da öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maçta forma giyen En-Nesyri, 5 gol-1 asistlik bir performans sergiledi.

Önce Brown şimdi ise En-Nesyri: Fenerbahçe'de sosyal medya krizi! - 2 Fenerbahçe'nin santrforu En-Nesyri, Alanyaspor maçında kaçırdığı gol sonrası böyle üzüntü yaşadı.

BROWN'DAN DA BENZER HAREKET

'nin sol beki Archie Brown, Samsunspor maçı sonrasında gelen yoğun eleştiri sonrası sosyal medya hesabındak, tüm fotoğrafları kaldırmıştı.

İngiliz futbolcunun Dinamo Zagreb ve Samsunspor maçlarının ardından gelen ağır tepkilerle bu hareketi gerçekleştirdiği iddia edildi.

Önce Brown şimdi ise En-Nesyri: Fenerbahçe'de sosyal medya krizi! - 3 Fenerbahçeli Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a karşı attığı gol sonrası sevincini böyle yaşadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...