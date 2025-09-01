Önce ısırık skandalı, şimdi ise tükürük: Luis Suarez'den olay hareket!

Inter Miami'de forma giyen ünlü futbolcu Luis Suarez, skandal bir olayla gündeme geldi.



Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası finalinde Seattle Sounders ile Inter Miami karşı karşıya geldi.



Lumen Field'da oynanan müsabaka, Seattle Sounders'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Osaze De Rosario, 82. dakikada penaltıdan Alexander Roldan ve 89. dakikada Paul Rothrock kaydetti.



Bu skorun ardından Seattle Sounders, Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası'nın sahibi olurken Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba ve Sergio Busquets gibi isimlerin formasını giydiği Inter Miami, ikincilikle yetindi.



Inter Miami takım kaptanı Lionel Messi, maç önü seremonisinde...

SUAREZ, RAKİBİNE TÜKÜRDÜ



Finalin kaybedilmesinin ardından morallerin hayli düştüğü Inter Miami'de dünyaca ünlü santrfor Luis Suarez'in maç sonunda yaptığı hareket dünya gündemine oturdu.



Uruguaylı futbolcu, karşılaşmanın ardından yaşanan tartışmada rakip takımın teknik heyetinde yer alan bir kişinin yüzüne tükürerek saldırdı.



Görevli herhangi bir tepki vermezken, futbolcuların Suarez'i o bölgeden uzaklaştırdığı görüldü.



Luis Suarez'in rakibine tükürdüğü an...

DAHA ÖNCE DE CHIELLINI'YI ISIRMIŞTI



Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı ile katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda İtalya Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Giorgio Chiellini'yi ısırmış ve 9 milli maç ile 4 ay futboldan men cezası almıştı.