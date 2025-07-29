Önce kadro dışı kaldı, şimdi ise forma numarası alındı: Rıdvan Yılmaz için geri dönüş yakın
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'taki macerasında artık sona yaklaşılıyor...
Yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, Avrupa arenasındaki maçlar da start almıştı.
Kulüpler transferlerini bir bir açıklamaya devam ederken, Avrupa'da top koşturan milli futbolcular için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz, takımının Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak olan Panathinaikos maçları için UEFA'ya bildirilen kadroda yer almamıştı.
Kadro dışı kalan milli futbolcunun adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılırken dikkat çeken bir gelişme daha meydana geldi.
FORMA NUMARASI YENİ TRANSFERE VERİLDİ
Sol bek mevkiini Max Aarons ile güçlendiren Rangers, oyuncunun forma numarasını 3 olarak açıkladı.
Rıdvan Yılmaz'ın forma numarasının Aarons'a verilmesinin ardından genç futbolcunun Rangers'tan ayrılmaya karar verdiği öne sürüldü.
Yılmaz'ın, Beşiktaş'a yakın olduğu ve başkan Serdal Adalı'nın hem Shakhtar eşleşmesi hem de Ole Gunnar Solskjaer'in geleceğinin netleşmesinin ardından harekete geçebileceği öne sürüldü.
RANGERS PERFORMANSI
25 Temmuz 2022'de transfer olduğu Rangers'ta 77 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol-6 asistlik bir performans sergiledi.
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