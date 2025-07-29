Önce kadro dışı kaldı, şimdi ise forma numarası alındı: Rıdvan Yılmaz için geri dönüş yakın

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, Avrupa arenasındaki maçlar da start almıştı.



Kulüpler transferlerini bir bir açıklamaya devam ederken, Avrupa'da top koşturan milli futbolcular için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

KADRO DIŞI KALMIŞTI



Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz, takımının Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak olan Panathinaikos maçları için UEFA'ya bildirilen kadroda yer almamıştı.



Kadro dışı kalan milli futbolcunun adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılırken dikkat çeken bir gelişme daha meydana geldi.