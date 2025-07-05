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Onuachu yeniden Trabzonspor'da: 3+1 yıllık anlaşma

Trabzonspor, yeniden kadrosuna kattığı Paul Onuachu'yla 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Onuachu yeniden Trabzonspor'da: 3+1 yıllık anlaşma

yeni sezon öncesi ikinci transferini duyurdu.

Bordo-mavililer, Wagner Pina'nın ardından, 2023/24 sezonunda takımın parçası olan Paul Onuachu'yla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bildirimde Onuachu transferinin mali detayları da paylaşıldı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamaya göre Paul Onuachu'nun bonservisi için İngiltere Championship ekibi Southampton'a 4 taksit halinde 5 milyon 670 bin euro ödenecek.

Onuachu'nun başka bir takıma olması halinde Trabzonspor, elde edilecek gelirin yüzde 20'lik kısmını da Southampton'a verecek.

YILLIK 2 MİLYON EURO

Trabzonspor'dan yapılan diğer bildirimde de sözleşme detaylarına yer verildi.

Onuachu'yla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve deneyimli futbolcuya yıllık 2 milyon euro ödeneceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor'da daha önce 2023/24 sezonunda oynayan Paul Onuachu, bir sezonluk aranın ardından yeniden bordo-mavili takımda forma giyecek.

Deneyimli santrfor, ilk döneminde 25 maçta sahaya çıkarken 17 gol ve 4 asistle oynadı.

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