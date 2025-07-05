Onuachu yeniden Trabzonspor'da: 3+1 yıllık anlaşma

Trabzonspor yeni sezon öncesi ikinci transferini duyurdu.



Bordo-mavililer, Wagner Pina'nın ardından, 2023/24 sezonunda takımın parçası olan Paul Onuachu'yla sözleşme imzalandığını açıkladı.



Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bildirimde Onuachu transferinin mali detayları da paylaşıldı.



Bordo-mavililerden yapılan açıklamaya göre Paul Onuachu'nun bonservisi için İngiltere Championship ekibi Southampton'a 4 taksit halinde 5 milyon 670 bin euro ödenecek.



Onuachu'nun başka bir takıma transfer olması halinde Trabzonspor, elde edilecek gelirin yüzde 20'lik kısmını da Southampton'a verecek.

YILLIK 2 MİLYON EURO



Trabzonspor'dan yapılan diğer bildirimde de sözleşme detaylarına yer verildi.



Onuachu'yla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve deneyimli futbolcuya yıllık 2 milyon euro ödeneceği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, "Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. ifadeleri yer aldı.



Trabzonspor'da daha önce 2023/24 sezonunda oynayan Paul Onuachu, bir sezonluk aranın ardından yeniden bordo-mavili takımda forma giyecek.



Deneyimli santrfor, ilk döneminde 25 maçta sahaya çıkarken 17 gol ve 4 asistle oynadı.