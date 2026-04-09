Onuachu'dan şampiyonluk sözleri

Trabzonspor 'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu , bordo-mavili taraftarlarla bir araya geldi.



Trendyol Süper Lig 'de bu sezon attığı 22 golle gol krallığında ilk sırada yer alan Onuachu, Papara Park'taki TS Club'da taraftarlarla buluştu.



Taraftarların formalarını imzalayıp fotoğraf çektiren golcü oyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarlarla bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Neler hissettiği sorulan Onuachu, "Çok mutluyum, çok iyi hissediyorum kendimi. Taraftarlarla birlikte olmak çok güzel, umarım bunu daha fazla da yapabiliriz." dedi.



Onuachu, gol krallığı yarışında zirvede bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Harika bir sezon geçiriyoruz. Hem takım adına hem de teknik ekip adına gerçekten çok iyi bir sezon geçtiğini düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi gol krallığı yarışında zirvede olmak benim adıma çok önemli, çok mutlu hissediyorum kendimi. Önemli olan böyle devam edebilmek." yanıtını verdi.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ



Nijeryalı forvet, şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soru karşısında ise, "Şu an 4 puanlık fark var. Sizin de bildiğiniz gibi önümüzde oynayacağımız maçlar var. Bizim maçlarımızı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.