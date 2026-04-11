CANLI | Onuachu'suz Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oluyor

Trabzonspor , Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.



Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Maçta 0-0 eşitlik var.

Trabzonspor'da Paul Onuachu 'ya ek olarak sakatlıkları bulunan Ernest Muçi ile Arseniy Batagov, Alanyaspor karşısında forma giyemiyor.



Ligde 67 puan ile lider Galatasaray'ın 4 puan, aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor.

GALİBİYET SERİSİNİ 7'YE ÇIKARMA HESAPLARI



Galatasaray galibiyetiyle ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.



Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisine bir adım daha yaklaşmış olacak.

6 OYUNCU KART SINIRINDA



Trabzonspor'da 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.



Karadeniz ekibinde, 3 sarı kartları bulunan Onana, Ozan Tufan, Savic, Muçi, Folcarelli ve Pina kart görmeleri halinde gelecek hafta RAMS Başakşehir ile Trabzon'da oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.