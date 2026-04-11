CANLI | Onuachu'suz Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oluyor
11.04.2026 16:18
Son Güncelleme: 11.04.2026 17:34
Zirve yarışındaki Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına çıktı. İşte maçtan öne çıkanlar...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Maçta 0-0 eşitlik var.
Trabzonspor'da Paul Onuachu'ya ek olarak sakatlıkları bulunan Ernest Muçi ile Arseniy Batagov, Alanyaspor karşısında forma giyemiyor.
Ligde 67 puan ile lider Galatasaray'ın 4 puan, aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor.
GALİBİYET SERİSİNİ 7'YE ÇIKARMA HESAPLARI
Galatasaray galibiyetiyle ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisine bir adım daha yaklaşmış olacak.
6 OYUNCU KART SINIRINDA
Trabzonspor'da 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.
Karadeniz ekibinde, 3 sarı kartları bulunan Onana, Ozan Tufan, Savic, Muçi, Folcarelli ve Pina kart görmeleri halinde gelecek hafta RAMS Başakşehir ile Trabzon'da oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.