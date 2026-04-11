11.04.2026 16:18

Son Güncelleme: 11.04.2026 17:34

CANLI | Onuachu'suz Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oluyor
Zirve yarışındaki Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına çıktı. İşte maçtan öne çıkanlar...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
 

Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Maçta 0-0 eşitlik var.

 

Trabzonspor'da Paul Onuachu'ya ek olarak sakatlıkları bulunan Ernest Muçi ile Arseniy Batagov, Alanyaspor karşısında forma giyemiyor.
 

Ligde 67 puan ile lider Galatasaray'ın 4 puan, aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor.

 

GALİBİYET SERİSİNİ 7'YE ÇIKARMA HESAPLARI
 

Galatasaray galibiyetiyle ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
 

Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisine bir adım daha yaklaşmış olacak.

 

6 OYUNCU KART SINIRINDA
 

Trabzonspor'da 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.
 

Karadeniz ekibinde, 3 sarı kartları bulunan Onana, Ozan Tufan, Savic, Muçi, Folcarelli ve Pina kart görmeleri halinde gelecek hafta RAMS Başakşehir ile Trabzon'da oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

17:34
İLK 30 DAKİKADA GOL YOK
Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında gol sesi çıkmadı. Maçın ilk yarım saati pozisyon açısından da kısır geçti.
17:00
MAÇ BAŞLADI
Öncesinde A Milli Takım'ın eski hocası Lucescu için saygı duruşunda bulunulan maç başladı.
16:42
PEREİRA: ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR
Ev sahibi takımın hocası Pereira maçtan önce şöyle konuştu: "Bugün Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Şampiyonluk mücadelesi veren bir takım. Zor bir maç bekliyor bizi çünkü eğer Trabzonspor üç puan kazanamazsa şampiyonluk yarışında geride kalacak. Biz maça hazırlanırken kendi planımıza odaklandık. Maçı kazanmak için oynayacağız."
16:41
TEKKE: SAKATLANMASI BİZİ ÜZDÜ
Fatih Tekke maç öncesi şu ifadeleri kullandı: "Son periyodun en zor maçlarından bir tanesi. Dün itibarıyla Onuachu'nun sakatlanması bizi üzdü. Beklenmedik şeylerin olduğu bir hafta geçirdik. 6 maçın en zoru dedim, bu maçları kazanmamız gerekiyor. Kolay bir maç değil. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Umarım bugün hak ederek bir galibiyet elde ederiz."
16:02
İLK 11'LER
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Duarte, Makouta, Janvier, Efecan, Ui-jo, Güven. Trabzonspor: Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Nwaiwu, Pina, Tim, Ozan, Oulai, Zubkov, Nwakaeme, Augusto.
