Onugkha gollerine devam ediyor

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. 90 dakika sonunda iki takım 2-2’lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük maçında sahaya 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan German Onugkha karşılaşmanın 68. dakikasında attığı golle skoru 1-1 yaptı.

İlk golün 6. dakikası sonrası 74. dakikada Mendes’in asistinde topu ağlara gönderen Onugkha, takımını 2-1 öne geçirdi ancak attığı goller galibiyet için yeterli olmadı.



Tecrübeli golcü oyuncu son 2 maçta attığı goller ile ligdeki gol sayısını 3’e çıkarttı ve takımın en golcü ismi konumuna yükseldi.

