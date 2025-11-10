Onugkha gollerine devam ediyor: Fenerbahçe'ye de attı

Onugkha gollerine devam ediyor: Fenerbahçe'ye de attı
Kayserispor'un Rus oyuncusu German Onugkha; gollerine devam ediyor. Golcü oyuncu son olarak Fenerbahçe ağlarını havalandırdı.

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. 90 dakika sonunda sahadan 4-2’lik mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılılar haftayı puansız kapattı. 


İstanbul ekibi Fenerbahçe maçında sahaya 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan German Onugkha karşılaşmada 2 gol kaydetti. Onugkha; Fenerbahçe karşısında 53 ve 74. dakikalarda attığı goller ile sevinç yaşadı.

Samsunspor; Fatih Karagümrük (2) ve Fenerbahçe (2) maçlarında gol atan Onugkha takımın en golcü oyuncusu oldu.
 

Tecrübeli golcü oyuncu son 4 maçta attığı goller ile ligdeki gol sayısını 5’e çıkarttı.

