Onur Bulut'a Süper Lig ekibinden resmi teklif

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Beşiktaş'a Kayserispor'dan transfer olan Onur Bulut, siyah-beyazlı kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

Son olarak Bundesliga'dan Werder Bremen ve Serie A'dan Udinese'nin oyuncuya ilgisi olduğu biliniyordu.



Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Onur Bulut için Beşiktaş'a 500 bin euro teklifte bulundu.

Kırmızı-beyazlılar oyuncu tarafıyla da görüşme gerçekleştirdi ancak henüz bir anlaşmaya varılamadı.

Öte yandan Ankaragücü ve Başakşehir de Onur Bulut'u kadrosuna katmak için temaslarda bulunuyor.