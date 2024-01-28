NTV.COM.TR’ye geri dön

Onur Bulut'a Süper Lig ekibinden resmi teklif

Beşiktaş'ın sağ beki Onur Bulut'a talipler artıyor. Son olarak Werder Bremen ile Udinese'nin takibinde olan oyuncu Süper Lig ekiplerinin de radarına girdi. Pendikspor, Onur için Beşiktaş'a 500 bin euroluk resmi teklifini iletti.

Onur Bulut'a Süper Lig ekibinden resmi teklif

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 'a Kayserispor'dan transfer olan Onur Bulut, siyah-beyazlı kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

Son olarak Bundesliga'dan Werder Bremen ve Serie A'dan Udinese'nin oyuncuya ilgisi olduğu biliniyordu.

ekiplerinden Pendikspor, Onur Bulut için Beşiktaş'a 500 bin euro teklifte bulundu. 

Kırmızı-beyazlılar oyuncu tarafıyla da görüşme gerçekleştirdi ancak henüz bir anlaşmaya varılamadı.

Öte yandan Ankaragücü ve Başakşehir de Onur Bulut'u kadrosuna katmak için temaslarda bulunuyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;