Onur Bulut'tan transfer sonrası itiraf: "Ben ve Beşiktaş olmadı!"

Başakşehir'in Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirilen kampta soruları yanıtladı.



Transferiyle ilgili görüşlerini paylaşan Onur Bulut, "Açıkçası mutluyum. Bayağı zamandır gelmek istiyordum. Yaklaşık 1,5 sene olması lazım. Üç dönemdir Başakşehir'e gelmek istiyordum. Bugüne nasip oldu. Çağdaş hocanın yanında olmak istiyordum. Alanyaspor'da ve Kayserispor'da beraberdik. Çağdaş Atan'ın nasıl futbol oynatmak istediğini gayet iyi bildiğim ve kendimi rahat hissettiğim için buraya gelmek istedim." dedi.



Başakşehir'de başarılı olmak istediğini belirten Onur, "Kesinlikle oynamayı özledim. İstikrarlı bir şekilde 90 dakika oynamak her futbolcu için en önemlisi. Ne kadar antrenman yapsan ve ekstra çalışsan da maçtaki öz güveni ve hissi başka hiçbir yerde alamazsın. Burada inşallah yine devamlılık sağlamak ve sürekli 90 dakika oynayıp eski formuma gelmek istiyorum." diye konuştu.



"DÖRT BÜYÜKTEN SONRA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ"



Onur Bulut, Başakşehir'in birçok açıdan farklı, büyük ve başarılı bir kulüp olduğunu kaydetti.



Turuncu-lacivertli takımda kalıcı olmak istediğini aktaran 31 yaşındaki sağ bek, "Kariyerim burada bitse bana uyar. Başakşehir, dört büyüklerden sonra Türkiye'nin en büyük kulübü. Dört büyükler haricinde iki şampiyon var, Bursaspor ve Başakşehir. Büyük ve farklı bir kulüpte olduğumu düşünüyorum. İlk günden beri hissettiğim, başkanlarla konuştuğum şeyi duyduktan sonra daha da netleşti. Gerçekten farklı bir kulüp olduğuna inanıyorum. Çok başarılı bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da bu sene büyük bir başarı elde etmek istiyoruz. İlk 16'ya ya da ilk 8'e girmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



"BEN VE BEŞİKTAŞ OLMADI"



Onur Bulut, 2,5 sezon formasını giydiği Beşiktaş ile çeşitli gerekçelerle uyuşamadığını ve istediği performansı sergileyemediğini vurguladı.



Siyah-beyazlı ekipteki kariyerini değerlendiren Onur, şunları kaydetti:



"İlk yarım sezon çok iyi gitti. Şenol Güneş ile 20'den fazla maçta hiç kaybetmedik. Ondan sonra kırılma anı oldu. Futbolda oluyor böyle şeyler. Olmadı diyelim. Bazen bir oyuncu bir takıma gider, çok iyi futbolcu olsa da istediği ve herkesin beklediği performansı sergileyemiyor. Takımla mı olmuyor, değişik şeyler çıkıyor ortaya. Ben de onu yaşadım. Benimle Beşiktaş olmadı maalesef. Keşke olsaydı diyorum. Her yerde başarılı olmak isterim ama olmadı. Beşiktaş'ta ilk dönemler çok oynadım. Genelde oynuyordum. Geçen sezon tabii istediğim gibi oynayamadım. Takım da iyi gitti ama sonra düşüş yaşadı. Geçen sene 2 kez teknik direktör değişti. Ondan önce 5-6 hocayla çalıştım. Kötü bir döneme denk geldi. Böylesi nasipmiş, yapacak bir şey yok."



Futbolcuların kariyerinde iniş çıkışlı dönemlerin olabileceğini anlatan Onur Bulut, "Adım adım ilerliyorsun. Ya da bir geri adım atıyorsun. Sonra 2 adım yine tırmanıp devam ediyorsun. Futbolda sadece düz bir şekilde ilerleyeceksin diye bir şey yok. Bazen yokuş aşağı yuvarlanıyorsun. Sonra yine tırmanıp yukarılara çıkıyorsun. Dağlara tırmanıp oradan yine düşüş oluyor. Futbol sadece düz bir şekil olsa herkes futbolcu olurdu." ifadelerini kullandı.



"ÇAĞDAŞ ATAN'IN MANTALİTESİ, BANA ÇOK UYUYOR"



Onur Bulut, Çağdaş Atan'ın kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, 45 yaşındaki teknik adamla yeniden çalışma fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Alanyaspor'da ve Kayserispor'da Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığını hatırlatan 31 yaşındaki oyuncu, "Çağdaş hocanın her yönünü beğeniyorum. Futbol mantalitesi, çalışma isteği, oynatmak istediği futbol... Hoca olmak istesem ilk önce Çağdaş hocanın yanına giderek ondan daha detaylı öğrenmek isterim çünkü benim kafamdaki futbolla çok uyuşuyor. Onunla tekrar çalışma fırsatı elde ettiğim için ekstra mutluyum. Futbolda en önemlisi topa sahip olmak, oyunu geriden kurmak ve önde baskı yapmak. Futbolun temellerinin bu olması gerekiyor. Takıma göre oynatmak lazım. Çağdaş hoca da bunu başarılı bir şekilde görüp sahaya yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.



"FUTBOLDA HER ŞEY MÜMKÜN"



Onur Bulut, Süper Lig'de ilk ve tek şampiyonluğunu 2019-2020 sezonunda elde eden Başakşehir'in yeniden zirve yarışının içinde yer alabileceğine inandığını kaydetti.



Turuncu-lacivertlilerin Süper Lig'de sıralama ve Avrupa kupalarına katılma konusunda istikrarına dikkati çeken Onur, "Futbolda her şey mümkün. Geçen sezonun sürpriz takımı Samsunspor. Transfer yapamadı. Transfer yasağına rağmen 3. olmayı başardılar. Sadece kadro değeri ve aldığın yıldızlarla top oynanmıyor. Öyle olsa futbol çok basit olurdu. Bu yüzden maçlar sahada kazanılıyor. Maçları orada kazanmak zorundasın." diye konuştu.



"KIRILMA ANIM, TRABZONSPOR MAÇINDAKİ ASİSTİM"



Onur Bulut, Kayserispor'da forma giydiği dönemde 2 Ekim 2021'de Trabzonspor ile oynadıkları maçta yaptığı asistin kariyerindeki kırılma anı olduğunu söyledi.



Söz konusu müsabakanın ardından kariyerinde yükselişe geçtiğini anlatan 31 yaşındaki sağ bek, "Türkiye'de bu maçtan sonra Onur Bulut ismi duyulmaya başlandı. Kayserispor'da oynadığım dönemde sahamızda Trabzonspor ile oynadığımız maç vardı. 1-0 mağlup duruma düştük. 41. dakikada asist yaptım, Emrah Başsan kafa golü atmıştı. Soyunma odasında Hikmet hoca bana geldi. İlk yarıda serbest vuruş pozisyonu olmuştu, hızlı oynamıştım ve topu kaptırmıştım. Top, direkten auta çıkmıştı. O asisti yapmasaydım Hikmet hoca beni oyundan alacakmış. Ondan sonra kariyerimde devamlılık geldi ve istikrarlı oynamaya başladım. Asistler ve gol geldi. Orası benim kırılma anımdı." şeklinde görüş belirtti.



Beraber forma giydiği en iyi oyuncunun Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva olduğunu belirten Onur bulut, doğduğu ve kariyerine başladığı Almanya ile Türkiye arasında futboldaki en büyük farkın mantalite olduğunu sözlerine ekledi.