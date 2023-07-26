Onuralp Bitim Chicago Bulls'ta

Milli basketbolcu Onuralp Bitim, NBA takımı Chicago Bulls'a transfer oldu.



Chicago Bulls'tan yapılan resmi açıklamada, son olarak Bursaspor Basketbol forması giyen Onuralp Bitim ile iki yönlü bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. İki yönlü sözleşmeye imza atan Onuralp, hem NBA'de hem de G-League'de oynayabilecek.



Geçen sezon Bursaspor formasıyla 30 maçta görev alan 24 yaşındaki kısa forvet, 18,4 sayı, 4,8 ribaund ve 3,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

Daha önce Amerikan basınında çıkan haberlere göre; milli basketbolcu, Chicago Bulls'tan yıllık 560 bin dolar kazanacak. Onuralp Bitim sözleşme gereği normal sezonda en fazla 50 maça çıkabilecek.



24 yaşındaki basketbolcu geçen sezon Eurocap'ta sezonun en iyi ikinci beşine seçilmişti.