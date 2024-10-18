Onuralp Bitim NBA'de serbest kaldı

NBA takımlarından Chicago Bulls, Onuralp Bitim'in serbest bırakıldığını açıkladı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada Chicago Bulls, milli basketbolcuya emekleri için teşekkür etti.



Ülkemizde Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve Bursaspor formaları giyen Onuralp Bitim 2023-2024 sezonunda NBA'e transfer olmuştu.

23 MAÇA ÇIKMIŞTI



25 yaşındaki kısa forvet Chicago Bulls formasıyla 23 maça çıktı.



Maç başına 11.6 dakika süre alan Bitim 3.5 sayı 0.6 asist ortalamasını yakaladı.



Milli basketbolcunun bir başka NBA takımıyla anlaşamaması durumunda NBA'de oynayan tek Türk basketbolcu Alperen Şengün olacak.

