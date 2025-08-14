Onyekuru yeni takımında ilk maçına çıkıyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yeni transferleri Henry Onyekuru'nun Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'a karşı oynayacakları maçın kadrosunda yer alacağını söyledi.



Hesap.com Antalyaspor'u 17 Ağustos Pazar günü ağırlayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile futbolcular Metehan Mimaroğlu ve Pedro Pereira, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Eroğlu, Samsunspor'a kaybettikleri maçta takım savunması ve geçiş oyununda olumlu işler yapsalar da hücum anlamında istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek "Geçen hafta kaybettik, üzgünüz. Ama rakiplerin de güçleri ortada. Biz de takım, sistem anlamında güçlü olursak başarılı olacağımıza inanıyorum. Antalya maçıyla ilgili tabii ki çalışmalarımız devam ediyor. Takımımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Transferle ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmek zorunda. Aynı zamanda bizim de skor almamız, sonuç almamız gerekiyor. Bu doğru orantılı bir şey." ifadelerini kullandı.

"OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR"

Taraftarları sezonun ilk iç saha maçı için Eryaman Stadı'na davet eden Eroğlu, ilk hafta forma giymeyen Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru'nun form durumuna ilişkin soruya "Bu hafta birlikte çalışıyoruz Henry ile. Geçen hafta kendisiyle de konuşmuştum. Bu haftayla ilgili kendisi daha iyi hissedeceğini söylemişti. Bazen fiziksel anlamda istediğimiz seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Tabii kolay değil, sakatlık riski de doğabilir. Çünkü oyuncuyu hazırlıyorsunuz. Bu hafta kadromuzda olacak. Ondan da faydalanmayı planlıyoruz. O da önemli bir oyuncu. O da sabırsızlanıyor zaten katkı vermek için." yanıtını verdi.



Hücum bölgesindeki eksiklerini kadroya katmayı planladıkları yeni isimlerle giderme istediklerini dile getiren Eroğlu, transfer çalışmaları hakkında şu değerlendirmede bulundu:



"Transfer yapmak kolay değil. Bazen ülkemizde dönen isimler bile sonuçlanamıyor. Yani inanın bazen rakamsal anlamda çok büyük artışlar oluyor. Sonuçta Gençlerbirliği Kulübü de bu anlamda, ekonomik anlamda kendi planlaması doğrultusunda transfer yapması gerekiyor. Buraya uygun, bize katkı sağlayacak oyuncu almak istiyoruz. Onun için biraz belki bu anlamda geciktik, bu yavaş işliyor belki ama normalde bunun çok daha önce olması gerekiyordu. Yani en az 4-5 oyuncuya ihtiyacımız var ön bölgeye. Çünkü lig uzun maraton. Orada hepsinin katkısı değerli ve rekabetin oluşması da gerekiyor. Belki yavaş devam ediyor ama şu an transfer devam ediyor ama lig de devam ediyor."