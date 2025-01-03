Orduspor otobüsü neden Suriye'de? Kulüpten açıklama geldi

Orduspor otobüsü Suriye'de görüntülendi.



3. Lig 2. Grup takımlarından 52 Orduspor'un takım otobüsü seyir halindeyken, arkasından gelen araçta bulunanlar cep telefonuyla o anları kayda aldı.



"Orduspor takım otobüsü Suriye'de." notuyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.



KULÜPTEN AÇIKLAMA



52 Orduspor FK'dan görüntülerle ilgili bir açıklama geldi.



Yapılan açıklamada, "Görüntülerde görünen otobüs 18 Aralık 2024 tarihinde kulübümüz tarafından satılmış olup, satıldığı tarihten itibaren kulübümüzle bir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.