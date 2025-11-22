Orhan Ak: Çok üstün oynadığımız bir maçı kazanamadık

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, açıklamalarda bulundu.



Son dakikalarda yedikleri golle 2 puanı bıraktıkları ve üzgün olduklarını söyleyen Ak, "Domine ettiğimiz bir maçı kazanamadık. Antalyaspor maçında da aynı şeyleri yaşadık. Son dakikada gelen gol canımızı acıttı. Oyuncularımı istek ve arzularından dolayı tebrik ediyorum. Çok üstün oynadığımız bir maçı kazanamadık. Pozisyonları gole çeviremedik, topumuz direkten döndü. Gol atamazsanız bile 90 artıda o golü yememeniz lazım. Çok üzgünüz. Yolumuz uzun, devam edeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. İnşallah Eyüpspor hak ettiği yerde olacak. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.