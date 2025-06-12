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Orhun Ene dönemi sona erdi

TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene ile yollarını ayırdı.

Orhun Ene dönemi sona erdi

Türkiye Sigorta Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, 2022-23 sezonunda takımın başına getirilen Orhun Ene ile yolların ayrılması konusunda karşılıklı anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Değerli antrenörümüz sayın Ene'ye kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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