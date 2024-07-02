Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek cezalı duruma düştü

Orkun Kökçü, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 11’inci dakikasında yaptığı faulle Avusturya hızlı atağını kesti.

23 yaşındaki futbolcu bu hareketinin ardından gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

İsmail Yüksek ile 42.dakikada sarı kart görerek bir sonraki maç için cezalı oldu.

Ay-yıldızlıların Avusturya’yı elemesi halinde 6 Temmuz’da oynanacak Hollanda karşılaşmasında Orkun ve İsmail görev alamayacak.

