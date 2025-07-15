Orkun Kökçü eleştirilere yanıt verdi: "Algı yaratmaya çalışıyorlar"
Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, eleştirilerin ardından sessizliğini bozdu.
Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.
Eleştirilere yanıt veren Orkun, "Şu anda algı yaratmaya çalışıyorlar. Bana bu karşılama Beşiktaş'ın çocuğu olduğum için yapıldı. Herkese teşekkür ediyorum beni bu şekilde karşıladıkları için." dedi.
"BASKI VAR"
"Bu kulüp için en iyisini yapacağım." diyen Orkun, "Çok büyük isimler, büyük efsaneler taşıdı 10 numarayı. Benim için özel. Baskı var, o da güzel bir şey. Baskı olmazsa, en iyi şekilde kendini gösteremezsin. Benim için güzel bir his. Elimden geleni yapacağım." diye konuştu.
Orkun sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hocamız ile tanıştım. Kendisi çok iyi birisine benziyor. Direkt planlarını söyledi, nasıl oynamak istediğini anlattı bana. Hocanın isteklerini en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Heyecanlıyım."
MALİYETİ: SENEDE 5 MİLYON EURO
Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde Orkun Kökçü transferinin maliyeti de açıklanmıştı.
Siyah-beyazlı kulübün paylaşımı şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne transfer bedeli olarak 25.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2025/2026 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,
2027/2028 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,
2028/2029 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,
2029/2030 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir."
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