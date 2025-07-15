Orkun Kökçü eleştirilere yanıt verdi: "Algı yaratmaya çalışıyorlar"

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.



Eleştirilere yanıt veren Orkun, "Şu anda algı yaratmaya çalışıyorlar. Bana bu karşılama Beşiktaş'ın çocuğu olduğum için yapıldı. Herkese teşekkür ediyorum beni bu şekilde karşıladıkları için." dedi.



"BASKI VAR"



"Bu kulüp için en iyisini yapacağım." diyen Orkun, "Çok büyük isimler, büyük efsaneler taşıdı 10 numarayı. Benim için özel. Baskı var, o da güzel bir şey. Baskı olmazsa, en iyi şekilde kendini gösteremezsin. Benim için güzel bir his. Elimden geleni yapacağım." diye konuştu.



Orkun sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hocamız ile tanıştım. Kendisi çok iyi birisine benziyor. Direkt planlarını söyledi, nasıl oynamak istediğini anlattı bana. Hocanın isteklerini en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Heyecanlıyım."