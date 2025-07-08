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Orkun Kökçü gemileri yaktı, Süper Lig devi adım adım imzaya yaklaştı: Bonservisi de belli oldu

Benfica forması giyen Orkun Kökçü'nün adı transferde sıkça anılıyor. Milli futbolcunun yeni adresi Süper Lig olabilir.

Orkun Kökçü gemileri yaktı, Süper Lig devi adım adım imzaya yaklaştı: Bonservisi de belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 'nın Auckland City ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, 60. dakikada oyundan alınmasına hayli sinirlenmişti.

Milli futbolcu, teknik direktör Bruno Lage ile tartışmış hatta ikili arasındaki gerilim yedek kulübesinde alevlenerek devam etmişti.

Bu olay sonrası takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Kökçü için devreye Süper Lig'den Fenerbahçe, ve Galatasaray'ın girdiği iddia edilmişti.

Orkun Kökçü gemileri yaktı, Süper Lig devi adım adım imzaya yaklaştı: Bonservisi de belli oldu - 1

Portekiz'den Record'un haberine göre , Orkun Kökçü için ile pazarlık halinde.

30 MİLYON EURO

Haberin devamında oyuncu için Suudi Arabistan kulüplerinin de yakın takipte olduğu belirtilirken, Benfica'nın kapıyı 30 milyon euro'dan açtığı kaydedildi.

ORKUN DA ÇOK İSTEKLİ

Öte yandan yıldız futbolcunun, kulüp yönetimiyle görüşerek Beşiktaş'ta forma giymek istediğini belirttiği ve bu konuda yardımcı olmalarını istediği aktarıldı.

Beşiktaş'ın, Benfica ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde görüştüğü ve orta saha oyuncusunun transfer için çok istekli olduğu ifade edildi.

Orkun Kökçü gemileri yaktı, Süper Lig devi adım adım imzaya yaklaştı: Bonservisi de belli oldu - 2

PERFORMANSI

Bu sezon ile 55 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 12 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

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