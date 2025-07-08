Orkun Kökçü gemileri yaktı, Süper Lig devi adım adım imzaya yaklaştı: Bonservisi de belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica 'nın Auckland City ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, 60. dakikada oyundan alınmasına hayli sinirlenmişti. Milli futbolcu, teknik direktör Bruno Lage ile tartışmış hatta ikili arasındaki gerilim yedek kulübesinde alevlenerek devam etmişti. Bu olay sonrası takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Kökçü için devreye Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın girdiği iddia edilmişti.

Portekiz'den Record'un haberine göre Beşiktaş, Orkun Kökçü için Benfica ile pazarlık halinde.

30 MİLYON EURO



Haberin devamında oyuncu için Suudi Arabistan kulüplerinin de yakın takipte olduğu belirtilirken, Benfica'nın kapıyı 30 milyon euro'dan açtığı kaydedildi.

ORKUN DA ÇOK İSTEKLİ



Öte yandan yıldız futbolcunun, kulüp yönetimiyle görüşerek Beşiktaş'ta forma giymek istediğini belirttiği ve bu konuda yardımcı olmalarını istediği aktarıldı.



Beşiktaş'ın, Benfica ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde görüştüğü ve orta saha oyuncusunun transfer için çok istekli olduğu ifade edildi.