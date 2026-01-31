Orkun Kökçü gollerine devam ediyor

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, evinde karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77. dakikada da Orkun Kökçü kaydetti.



Geçtiğimiz hafta Eyüpspor deplasmanında siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden Orkun, bu hafta da Konyaspor karşılaşmasında ağları sarsarak takımına 3 puanı getiren futbolcu oldu.



Maç sonu konuşan Orkun şu ifadeleri kullandı:



"İlk golümü atsam diğerleri gelecek demiştim. Biliyordum böyle olacağını. İnşallah devamı gelir, burada durmaz. Güzel bir his. Özlemişim."