Orkun Kökçü gollerine devam ediyor

31.01.2026 22:18

Son Güncelleme: 31.01.2026 22:37

Anadolu Ajansı
Batuhan Durmuş

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü, geçtiğimiz hafta Eyüpspor maçının ardından Konyaspor karşısında ağları havalandırdı.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, evinde karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77. dakikada da Orkun Kökçü kaydetti.

 Geçtiğimiz hafta Eyüpspor deplasmanında siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden Orkun, bu hafta da Konyaspor karşılaşmasında ağları sarsarak takımına 3 puanı getiren futbolcu oldu.

Maç sonu konuşan Orkun şu ifadeleri kullandı:

"İlk golümü atsam diğerleri gelecek demiştim. Biliyordum böyle olacağını. İnşallah devamı gelir, burada durmaz. Güzel bir his. Özlemişim."