Orkun Kökçü için Premier Lig iddiası: Stadyumda izlediler
Benfica forması giyen Orkun Kökçü'nün İngiltere Premier Lig devi Liverpool'u peşine taktığı öne sürüldü. Öte yandan Dün akşam oynanan Rio Ave mücadelesinde Liverpool'un yetkili isimlerinin Luz Stadyumu'na gelerek 23 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedildi.
Benfica'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Orkun Kökçü için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Record'un haberine göre, Premier Lig devi Liverpool scout ekibinin Rio Ave maçında 23 yaşındaki oyuncuyu Luz Stadı'nda takip ettiği öne sürüldü.
Bu sezon Benfica formasıyla 11 resmi maça çıkan Orkun, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor