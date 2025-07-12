Orkun Kökçü İstanbul'a geldi: "Alemin gözü yaşlı"

David Jurasek ve Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Orkun Kökçü ve Kyle Walker-Peters'la anlaşma sağladı.



ORKUN İSTANBUL'DA İngiliz ekibi Southampton'la sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters'ı da kadrosuna katan Beşiktaş iki futbolcuyu Türkiye'ye getiriyor. Peters pazartesi günü İstanbul'a iniş yapacak.

Beşiktaş, yeni transferi Orkun Kökçü ise bugün Başbakn Serdal Adalı ile İstanbul'a geldi. KONUŞMAKTA ZORLANDI Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde konuşan Orkun "Heyecanlıyım. Çok mutluyum. Aileme kavuştum. Çok iyi kadro kuruyoruz. Her şeyimizi vereceğiz ve inşallah sonu şampiyonluk olur." dedi. "ALEMİN GÖZÜ YAŞLI"

Beşiktaş formasını giyen ve ilk mesajı veren milli yıldızı havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yola çıkan milli futbolcu, ilk mesajında, "Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı" ifadelerini kullandı. BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

Siyah beyazlılar, milli yıldızı KAP'a bildirmişti. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır.” BONSERVİSİ Portekiz basınında, Orkun için Benfica ile 25 milyon euro şarta bağlı satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro garanti bonus konusunda anlaşma sağlandığı yer almıştı.

Kyle Walker-Peters

1 DAKİKA FORMA GİYERSE OPSİYON DEVREDE



Sözleşmedeki özel maddede Orkun'un Beşiktaş'ta çıkacağı bir maçta, bir dakika bile forma giymesi halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceği ifade edilmişti.



Milli futbolcu Orkun, "Çocukluk aşkım" dediği Beşiktaş için Premier Lig devleri olmak üzere Avrupa'dan birçok takımı reddetmişti.