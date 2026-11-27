Orkun Kökçü tepkili. "Beşiktaş taraftarına polis şiddeti kabul edilemez"
27.11.2026 00:49
Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, Filistin halkının yanında olduklarını söyleyerek, "Bizim tarafımız belli. Ekstra bir şey söylemeye gerek yok" diye konuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'ın Batum şehrinde konuk ettiği maçta 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta takım kaptanı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı taraftara polis tarafından uygulanan şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Takıma destek olan tüm kulüplere teşekkür eden Orkun Kökçü, "Bize destek oldular, bunu hissettik. Maça gelirsek uzun zaman sonra penaltı kaçırdım. Onu toparlamak için biraz zorlandım ama takım arkadaşlarım hep destek oldu. Dusan'a teşekkür etmek istiyorum. Bana o şansı yarattı ve golümü atabildim. Orada duygu patlaması yaşadım.
"GOLÜ ATINCA DUYGU PATLAMASI YAŞADIM"
Hep sorumluluk almak istiyorum. Sorumluluk almaktan kaçmıyorum. Böyle şeyler yaşanıyor. Her şeyimi vermek istedim. Taraftarlarımızı, ülkemizi mutlu etmek istedik. Bizim için milli bir mesele oldu. O yüzden umarım herkesi gururlandırmışızdır. Şimdi toparlanıp Galatasaray maçına odaklanacağız." dedi.
Orkun Kökçü, "Filistin halkının yanındayız. Gereken şeyleri yönetimin yapacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
Orkun, siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisi tarafından uygulanan orantısız şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
"Buraya gelmişiz, taraftarımız çok güzel destek verdi. Tek taraflı çalışıyor gibi geliyor bana. Onlara girmek istemiyorum. Kabul edilecek bir şey değil. Ama herkes destek oldu. Herkesi mutlu edebildik. Şu an en önemlisi o. Gereken şeyleri yönetimin yapacağına inanıyorum. (Filistin halkı) Bizim tarafımız belli. Ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Onları destekliyoruz, yanlarındayız. Az da olsa onlar için kazanabildik."