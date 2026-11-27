UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'ın Batum şehrinde konuk ettiği maçta 2-1 mağlup eden Beşiktaş 'ta takım kaptanı Orkun Kökçü , siyah-beyazlı taraftara polis tarafından uygulanan şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Takıma destek olan tüm kulüplere teşekkür eden Orkun Kökçü, "Bize destek oldular, bunu hissettik. Maça gelirsek uzun zaman sonra penaltı kaçırdım. Onu toparlamak için biraz zorlandım ama takım arkadaşlarım hep destek oldu. Dusan'a teşekkür etmek istiyorum. Bana o şansı yarattı ve golümü atabildim. Orada duygu patlaması yaşadım.

"GOLÜ ATINCA DUYGU PATLAMASI YAŞADIM"

Hep sorumluluk almak istiyorum. Sorumluluk almaktan kaçmıyorum. Böyle şeyler yaşanıyor. Her şeyimi vermek istedim. Taraftarlarımızı, ülkemizi mutlu etmek istedik. Bizim için milli bir mesele oldu. O yüzden umarım herkesi gururlandırmışızdır. Şimdi toparlanıp Galatasaray maçına odaklanacağız." dedi.