Orkun Kökçü yıldızlaştı, Beşiktaş Kasımpaşa'yı mağlup etti
19.03.2026 17:31
Son Güncelleme: 19.03.2026 21:56
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı Orkun Kökçü'nün yıldızlaştığı maçta mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 45+2. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 57. dakikada penaltıdan Benedyczak'tan geldi.
Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan ve puanını 52'ye yükselten Beşiktaş, 4. basamakta yer aldı. 2 maç aradan sonra kaybeden Kasımpaşa ise 24 puanla 15. basamakta yer buldu.
Beşiktaş, milli ara sonrası Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Kayserispor'u ağırlayacak.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi bir araya geldi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
BEŞİKTAŞ 2-1 KASIMPAŞA
1' Maç başladı.
11' GOL! Beşiktaş 1-0 önde! Sol kanattan gelişen atakta Orkun Kökçü'nün ceza sahasına yaptığı ortayı tek vuruşla tamamlayan Hyeon-Gyu Oh, takımını 1-0 öne geçirdi.
45+2' GOL! Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti! Rakip yarı alanın sağında topla buluşan Murillo'nun şık ortasını aynı güzellikte tamamlayan Orkun Kökçü'nün vuruşu ağlara gitti ve skor 2-0'a geldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
53' PENALTI! Kasımpaşa penaltı kazandı! Ceza sahasına yapılan ortaya hareketlenen Arous, Murillo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.
57' GOL! Kasımpaşa farkı 1'e indirdi! Penaltıda topun başına geçen Benedyczak, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 2-1 oldu.
Beşiktaşlı Cerny ile Kasımpaşalı Allevinah'ın mücadelesi.
YALÇIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Deneyimli teknik adam, ligde geçen hafta oynanan maçta savunmada şans verdiği Djalo'yu kulübeye çekerken, oyuncunun yerine Uduokhai şans buldu.
Sergen Yalçın, ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde sahaya sürdüğü ilk 11'i Kasımpaşa maçında yeniden görevlendirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.
BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNDEN TFF'YE TEPKİ
Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşma öncesinde açtıkları pankart ile Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.
Doğu tribünde Beşiktaş efsanelerinden Hakkı Yeten'in fotoğrafının olduğu pankartta "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak!" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaşlı taraftarların açtığı pankart.