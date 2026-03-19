Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 45+2. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 57. dakikada penaltıdan Benedyczak'tan geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan ve puanını 52'ye yükselten Beşiktaş, 4. basamakta yer aldı. 2 maç aradan sonra kaybeden Kasımpaşa ise 24 puanla 15. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, milli ara sonrası Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Kayserispor'u ağırlayacak.