Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu cevabı: "Gelirse mutlu olurum, hayırlısı olsun"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Eyüpspor'u 90+6'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı.



Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA KOLAY GEÇSİN İSTİYORDUK"



Maçın daha kolay geçmesini beklediklerini söyleyen milli futbolcu, "İyi başladığımızı düşünüyorum. Golü bulduk ama kolay bir şekilde beraberliği yakaladılar. Sonra zorlandık pozisyon yaratmakta ama sonunda Rafa'nın özelliği ile... Güzel bir gol attı. Çok mutluyuz. Daha iyi çalışmalı ve daha güçlü olmalıyız. Daha da kolay geçmesini istiyorduk bu maçın. Önümüze bakma zamanı. İnşallah daha iyi olacağız." dedi.

"TATİL YAPMADIM, DAHA İYİ OLACAĞIM"



Daha iyi olacağını söyleyen başarılı futbolcu, "Galibiyet için mutluyum. Daha iyi olabileceğimi düşünüyorum ve biliyorum. Tatil yapmadım ve ilk maçta yorgunluğum vardı. Hafif bir sakatlığım vardı o dönemde. Sakatlığı daha az hissediyorum artık. Yüzde yüze yakınım, beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. En iyi şekilde hazırlanmam lazım. Beklenti yüksek ve daha iyi performans göstereceğime eminim. Kendim için sabırlı olmam lazım. Yüzde yüz olduğumda kendimi göstereceğim." şeklinde konuştu.