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Orkun ve Kerem, Kulüpler Dünya Kupası'nda sahada

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk 11'de sahaya çıktı.

Orkun ve Kerem, Kulüpler Dünya Kupası'nda sahada

Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarı hedefliyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica - Auckland City karşılaşmasına ilk 11’de başladı

C Grubu'nda mücadele eden Boca Juniors ilk maçında 2-2 berabere kalmıştı. Orkun ve Kerem, 61. dakikada oyundan alınmıştı. 

Auckland City ise Bayern Münih'e 10-0 yenilmişti. 

19.00'da başlayan mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Benfica: Trubin, Kerem, Aursnes, Barreiro, Carreras, Di Maria, Orkun, Otamendi, Pavlidis, Prestianni, Silva

Auckland City: Garrow, Bell, Bevan, Boxall, den Heijer, Ilich, Lagos, Mitchell, Yoo, Zeb, Zhou Tong

Orkun ve Kerem, Kulüpler Dünya Kupası'nda sahada - 1
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