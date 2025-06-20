Orkun ve Kerem, Kulüpler Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk 11'de sahaya çıkıyor.
Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarı hedefliyor.
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica - Auckland City karşılaşmasına ilk 11’de başlıyor.
19.00'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
C Grubu'nda mücadele eden Boca Juniors ilk maçında 2-2 berabere kalmıştı. Orkun ve Kerem, 61. dakikada oyundan alınmıştı.
Auckland City ise Bayern Münih'e 10-0 yenilmişti.
İLK 11'LER
Benfica: Trubin, Kerem, Aursnes, Barreiro, Carreras, Di Maria, Orkun, Otamendi, Pavlidis, Prestianni, Silva
Auckland City: Garrow, Bell, Bevan, Boxall, den Heijer, Ilich, Lagos, Mitchell, Yoo, Zeb, Zhou Tong
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