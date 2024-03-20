Oruçlu Kyrie'den 28 sayı: NBA'de Dallas, Spurs'u devirdi

NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi.

Mavericks'te ramazan ayında maçlara oruçlu çıkan ve geçen pazartesi günü Denver Nuggets'a karşı attığı son saniye basketiyle takımına galibiyeti getiren Kyrie Irving, bu maçta da 28 sayı kaydederek, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.



Mavericks'te Luka Doncic ise 18 sayı, 16 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı.



Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman; 5 sayı, 1 asist ve 2 blok ile oynadı.



JOKİC'TEN 35 SAYI, 16 RİBAUNTLA "DOUBLE-DOUBLE"



Denver Nuggets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 115-112 mağlup etti.



Nuggets'ta Nikola Jokic 35 sayı ve 16 ribaunt ile "double-double" yaparken Michael Porter, 26 sayı ile oynadı.



Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 30 sayısı ve Jaden McDaniels'ın 26 sayısı ise mağlubiyeti engellemeye yetmedi.



İşte NBA'de gecenin diğer sonuçları;



Orlando Magic-Charlotte Hornets: 112-92



Washington Wizards-Houston Rockets: 114-137



Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 91-104

