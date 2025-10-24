Osasuna - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da heyecan Osasuna - Celta Vigo maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Osasuna - Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Celta Vigo zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Osasuna - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
OSASUNA - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN?
İspanya LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Osasuna - Celta Vigo kozlarını paylaşıyor. Pamplona'da, Estadio El Sadar Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Ekim pazar günü saat 20.30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.