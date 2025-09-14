Osasuna - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Osasuna - Rayo Vallecano mücadelesi için geri sayım başladı. Rayo Vallecano zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Gözler maç saatine çevrilirken yayıncı kuruluş merak konusu oldu. Peki Osasuna - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



OSASUNA - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?



İspanya’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Osasuna ve Real Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Pamplona'da, Estadio El Sadar Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 19.30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

