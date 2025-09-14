Osasuna - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da kritik mücadelede Osasuna ve Rayo Vallecano kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Osasuna , ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Osasuna - Rayo Vallecano mücadelesi için geri sayım başladı. Rayo Vallecano zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Gözler maç saatine çevrilirken yayıncı kuruluş merak konusu oldu. Peki Osasuna - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
OSASUNA - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?
İspanya’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Osasuna ve Real Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Pamplona'da, Estadio El Sadar Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 19.30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.