Osayi, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti
Fenerbahçe defterini kapatan Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'a imza atıyor.
Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel ile anlaşmaya çok yakın.
TRT Spor'un haberine göre; Osayi, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.
Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Osayi'nin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro.
Futbola İngiltere'de Blackpool altyapısında başlayan Nijeryalı futbolcu Osayi, sonrasında QPR ve Fenerbahçe formaları giymişti.
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