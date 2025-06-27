Osayi, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti

Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel ile anlaşmaya çok yakın.



TRT Spor'un haberine göre; Osayi, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi.



Osayi'nin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro.

Futbola İngiltere'de Blackpool altyapısında başlayan Nijeryalı futbolcu Osayi, sonrasında QPR ve Fenerbahçe formaları giymişti.