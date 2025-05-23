Osayi Samuel'in evi soyuldu
Fenerbahçeli Osayi Samuel'in kız arkadaşı kıymetli eşyalarını alarak kaçtı.
Fenerbahçe'yle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi Samuel soyuldu.
İddiaya göre 27 yaşındaki futbolcunun yeni tanıştığı kız arkadaşı futbolcunun saat, cüzdan ve bazı değerleri eşyalarını alarak kayıplara karıştı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Osayi, 2 asistlik katkı yapmıştı.
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