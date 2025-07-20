Osayi ve Peters olmadı, Beşiktaş sağ bekini buldu: Gözyaşlarıyla veda eden Madrid'in yıldızı geliyor

Beşiktaş, yıldız transferlere imza attırmaya devam ediyor. Daha önce David Jurasek, Abraham ve Orkun Kökçü isimlerini resmen kadrosuna katan siyah beyazlılarda Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters transferleri iptal edilmişti.



Beşiktaş, sağ bek transferinde aradığı ismi buldu. Siyah beyazlılar, Real Madrid'den gözyaşlarıyla ayrılan Lucas Vazquez ile temas kurdu.



İspanyol basınına göre; Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan sağ bek Lucas Vazquez ile görüşmeye başladı.