Osayi ve Peters olmadı, Beşiktaş sağ bekini buldu: Gözyaşlarıyla veda eden Madrid'in yıldızı geliyor
Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters transferleri iptal olan Beşiktaş, Real Madrid'e veda eden yıldız futbolcuyu Süper Lig'e getiriyor.
Beşiktaş, yıldız transferlere imza attırmaya devam ediyor. Daha önce David Jurasek, Abraham ve Orkun Kökçü isimlerini resmen kadrosuna katan siyah beyazlılarda Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters transferleri iptal edilmişti.
Beşiktaş, sağ bek transferinde aradığı ismi buldu. Siyah beyazlılar, Real Madrid'den gözyaşlarıyla ayrılan Lucas Vazquez ile temas kurdu.
İspanyol basınına göre; Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan sağ bek Lucas Vazquez ile görüşmeye başladı.
BAŞKAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR
34 yaşındaki İspanyol oyuncunun transfere açık olduğu ve ailesiyle birlikte transferi düşünecekleri belirtildi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın transferi yakından takip ettiği ve Vazquez'in takıma katılmasını çok istediği bilgisine de yer verildi.
KARİYER PERFORMANSI
Kariyerinde 533 maça çıkan milli yıldız, 57 gol ve 93 asistlik performans sergilemişti.
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