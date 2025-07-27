Oscar Piastri, Belçika'da zafere ulaştı

Belçika'nın Stavelot kentindeki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps pistinde düzenlenen yarış, 44 tur üzerinden yapıldı.



Yarış, yağış nedeniyle yaklaşık 80 dakika gecikmeyle başladı.



İkinci sırada başladığı yarışı 1 saat 25 dakika 22.601 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Piastri, sezonun 6. zaferini elde etti.



Belçika Grand Prix'sine pole pozisyonunda başlayan McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin 3.415 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise 20.185 saniye arkasında üçüncü oldu.



Sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 3 Ağustos Pazar günü koşulacak.



Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



- Pilotlar:



1. Oscar Piastri (Avustralya): 266 puan



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 250



3. Max Verstappen (Hollanda): 185



4. George Russell (Büyük Britanya): 157



5. Charles Leclerc (Monako): 139









- Takımlar:



1. McLaren: 516



2. Ferrari: 248



3. Mercedes: 220



4. Red Bull: 192



5. Williams: 70